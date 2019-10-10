Лободанова (Лаврентьева) Анастасия Егоровна 10.10.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лободанова (Лаврентьева) Анастасия Егоровна

Место рождения

Денисово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

10.10.1914

Дата смерти

14.04.1975

Пол

Женский

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1914

Отец: Лаврентьев Георгий (Егор)

Мать: Лаврентьева (Зимакова) Пелагея Ильинична

Денисово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лободанов Николай Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лободанов Николай Максимович

Рождение ребёнка
08.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лободанов Николай Максимович

Москва
Смерть
14.04.1975
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Калитниковское кладбище

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