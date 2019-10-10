Лободанова (Лаврентьева) Анастасия Егоровна
Место рождения
Дата рождения10.10.1914
Дата смерти14.04.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лободанов Николай Максимович
Рождение ребёнка
08.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лободанов Николай Максимович
Москва
Смерть
14.04.1975
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Калитниковское кладбище