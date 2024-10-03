Лободанов Николай Максимович 26.11.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лободанов Николай Максимович

Место рождения

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

26.11.1907

Дата смерти

28.07.1952

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1907

Отец: Лободанов Максим Александрович

Мать: Лободанова (Забодаева) Параскева Иванова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лободанова (Лаврентьева) Анастасия Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Москва
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лободанова (Лаврентьева) Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
08.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лободанова (Лаврентьева) Анастасия Егоровна

Москва
Смерть
28.07.1952
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Калитниковское кладбище

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