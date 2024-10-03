Лободанов Николай Максимович
Место рождения
Дата рождения26.11.1907
Дата смерти28.07.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Москва
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лободанова (Лаврентьева) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
08.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лободанова (Лаврентьева) Анастасия Егоровна
Москва
Смерть
28.07.1952
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Калитниковское кладбище