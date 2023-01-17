Родченкова Матрена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова Матрена Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Родченкова Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Родченков Семен Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Родченкова Феоктиста Семеновна

Отец ребёнка: Родченков Семен Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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