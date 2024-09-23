Моршанкин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти29.03.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Моршанкин Иван Петрович
Мать: Моршанкина ? ?
Дочь: Моршанкина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна
Дочь: Моршанкина Клавдия? Васильевна
Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна
Дочь: Моршанкина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна
Сын: Моршанкина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна
Сын: Моршанкин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна
Сын: Маршанкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна
Дочь: Семешова (Моршанкина) Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна
Сын: Моршанкин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна
Сын: Моршанкин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна