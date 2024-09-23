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Моршанкин Василий Иванович

Место рождения

Русская Козловка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1886

Дата смерти

29.03.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Моршанкин Иван Петрович

Мать: Моршанкина ? ?

Русская Козловка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моршанкина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна

Русская Козловка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моршанкина Клавдия? Васильевна

Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моршанкина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна

Русская Козловка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моршанкина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна

Русская Козловка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
11.09.1906

Жена: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна

ЦГА Мордовии (ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №776, стр. 131
Рождение ребёнка
13.04.1907

Сын: Моршанкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна

Рождение ребёнка
24.10.1912

Сын: Маршанкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна

Стандрово, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.06.1913

Дочь: Семешова (Моршанкина) Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна

Русская Козловка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.11.1915

Сын: Моршанкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна

Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА Мордовии (ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №1241, стр. 10 Успенская церковь
Рождение ребёнка
1923

Сын: Моршанкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Моршанкина (Гальчикова) Феодосья Никитовна

Русская Козловка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
29.03.1930
Расстрелян г. Саранск

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