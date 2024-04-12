Нифонтов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Нифонтов Степан
Рождение ребёнка
1884
Сын: Нифонтов Михаил Иоаннович
Мать ребёнка: Нифонтова Авдотья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Нифонтова Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Нифонтова Авдотья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Нифонтова Авдотья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897