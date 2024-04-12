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Нифонтов Иван Степанович

Место рождения

Новоостровная, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Нифонтов Степан

Мать: не указана

Новоостровная, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Нифонтов Михаил Иоаннович

Мать ребёнка: Нифонтова Авдотья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Нифонтова Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Нифонтова Авдотья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Нифонтов Иван Иванович

Мать ребёнка: Нифонтова Авдотья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нифонтова Авдотья Фёдоровна

Смерть
После 1897
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