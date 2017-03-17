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Stats Kenneth Michael

Место рождения

Salt Lake City, Salt Lake, Utah

Дата рождения

02.02.1941

Дата смерти

17.03.2017

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1941

Отец: Stats Jr Michael

Мать: Stats Jr Gladys Edwina

Salt Lake City, Salt Lake, Utah
Иммиграция
1960
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Место жительства
Между 01.09.1993 и 01.09.1994
Sandy, Utah, United States
Место жительства
23.03.2001
Sandy, Utah
Место жительства
13.07.2001
Murray, Utah, United States
Место жительства
Между 09.05.2006 и 06.08.2008
Murray, Utah, United States
Смерть
17.03.2017
Похороны
2017
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