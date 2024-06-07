Княгин Михаил Тимофеевич 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгин Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Княгин Тимофей Моисеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгина (Снигерева) Татьяна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1769

Сын: Княгин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Княгина (Снигерева) Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Княгин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Княгина (Снигерева) Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Княгин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Княгина (Снигерева) Татьяна Семеновна

Смерть
Неизвестно

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