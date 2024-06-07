Княгин Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Княгин Тимофей Моисеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Княгина (Снигерева) Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Княгина (Снигерева) Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Княгина (Снигерева) Татьяна Семеновна
Смерть
Неизвестно