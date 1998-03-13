Семенова (Лебедева) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Лебедева) Галина Дмитриевна

Место рождения

Артемовск, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

22.07.1934

Дата смерти

13.03.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1934

Отец: не указан

Мать: Лебедева Ефросинья Дмитриевна

Артемовск, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Владимир Васильевич

Смерть
13.03.1998
Назарово, город Назарово, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.07.19160

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Владимир Васильевич

Кордово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

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