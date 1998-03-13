Семенова (Лебедева) Галина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1934
Дата смерти13.03.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1934
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1998
Назарово, город Назарово, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.07.19160
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Владимир Васильевич
Кордово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край