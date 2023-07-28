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Семенов Владимир Васильевич

Место рождения

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

04.07.1935

Дата смерти

02.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Около 1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1935

Отец: Семенов Василий Андреевич

Мать: Семенова (Полякова) Мария Лаврентьевна

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова (Лебедева) Галина Дмитриевна

Смерть
02.11.1983
Рождение ребёнка
15.07.19160

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова (Лебедева) Галина Дмитриевна

Кордово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

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