Семенов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1935
Дата смерти02.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1983
Рождение ребёнка
15.07.19160
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова (Лебедева) Галина Дмитриевна
Кордово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край