Данилов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоркина (Данилова) Марина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно