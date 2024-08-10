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Данилов Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1939

Отец: Данилов Петр Иванович

Мать: Данилова (Ермолаева) Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоркина (Данилова) Марина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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