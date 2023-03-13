Микерина Домна Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Микеринъ Василий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Микеринъ Макимъ
Отец ребёнка: Микеринъ Василий
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Микерина) Фекла
Отец ребёнка: Микеринъ Василий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Микерина) Федосья
Отец ребёнка: Микеринъ Василий