Микерина Домна Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микерина Домна Логинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микеринъ Василий

Рождение ребёнка
1782

Сын: Микеринъ Макимъ

Отец ребёнка: Микеринъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Микерина) Фекла

Отец ребёнка: Микеринъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Микерина) Федосья

Отец ребёнка: Микеринъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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