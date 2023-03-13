Микеринъ Василий
Место рожденияВарваже Решетово тожъ
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Микеринъ Савелий
Мать: не указана
Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Микеринъ Макимъ
Мать ребёнка: Микерина Домна Логинова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Микерина Домна Логинова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Микерина Домна Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Микерина Домна Логинова