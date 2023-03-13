Микеринъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микеринъ Василий

Место рождения

Варваже Решетово тожъ

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Микеринъ Савелий

Мать: не указана

Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1782

Сын: Микеринъ Макимъ

Мать ребёнка: Микерина Домна Логинова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Микерина Домна Логинова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Микерина Домна Логинова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микерина Домна Логинова

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