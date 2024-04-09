Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Каптырев Федор Константинов
Отец ребёнка: Каптырев Зиновей Константинов
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Каптырева) Настасья Зиновеева
Отец ребёнка: Каптырев Зиновей Константинов
Рождение ребёнка
01.06.1856
Отец ребёнка: Каптырев Зиновей Константинов
Смерть
Неизвестно