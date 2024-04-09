Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Васильева

Прасковья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826

Сын: Каптырев Федор Константинов

Отец ребёнка: Каптырев Зиновей Константинов

Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каптырев Зиновей Константинов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Каптырева) Настасья Зиновеева

Отец ребёнка: Каптырев Зиновей Константинов

Рождение ребёнка
01.06.1856

Сын: Каптырев Степан Зиновьев

Отец ребёнка: Каптырев Зиновей Константинов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.