Костинова Мавра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Костинова Ефимья Козьминична
Отец ребёнка: Костинов Козьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Костинов Козьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Костинова Евгения Козьминична
Отец ребёнка: Костинов Козьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Костинова Матрёна Козьминична
Отец ребёнка: Костинов Козьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.03.1846 ст.
Отец ребёнка: Костинов Козьма Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно