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Костинова Мавра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Костинова Ефимья Козьминична

Отец ребёнка: Костинов Козьма Дмитриевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Костинов Василий Козьмич

Отец ребёнка: Костинов Козьма Дмитриевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Костинова Евгения Козьминична

Отец ребёнка: Костинов Козьма Дмитриевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Костинова Матрёна Козьминична

Отец ребёнка: Костинов Козьма Дмитриевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1846 ст.

Сын: Костинов Алексей Козьмич

Отец ребёнка: Костинов Козьма Дмитриевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костинов Козьма Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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