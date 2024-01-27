Стрельникова Наталия
Место рожденияРоссия
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Стрельников Филипп Иванович
Россия
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Филипповна
Отец ребёнка: Стрельников Филипп Иванович
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1854
Сын: Стрельников Павел Филиппович
Отец ребёнка: Стрельников Филипп Иванович
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матрена Филипповна Младшая
Отец ребёнка: Стрельников Филипп Иванович
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1859
Сын: Стрельников Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Стрельников Филипп Иванович
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Неизвестно