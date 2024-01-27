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Стрельникова Наталия

Место рождения

Россия

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Стрельников Филипп Иванович

Россия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Филипповна

Отец ребёнка: Стрельников Филипп Иванович

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1854

Сын: Стрельников Павел Филиппович

Отец ребёнка: Стрельников Филипп Иванович

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матрена Филипповна Младшая

Отец ребёнка: Стрельников Филипп Иванович

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1859

Сын: Стрельников Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Стрельников Филипп Иванович

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Неизвестно
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