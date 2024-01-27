Стрельников Михаил Филиппович
Место рожденияРоссийская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Стрельников Филипп Иванович
Мать: Стрельникова Наталия
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1878
Сын: Стрельников Яков Михайлович
Мать ребёнка: ?
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Неизвестно