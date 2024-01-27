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Стрельников Михаил Филиппович

Место рождения

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Стрельников Филипп Иванович

Мать: Стрельникова Наталия

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1878

Сын: Стрельников Яков Михайлович

Мать ребёнка: ?

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Неизвестно
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