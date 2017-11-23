Стефанов-Яковлев (Родионов) Андрей Ефимович
Место рождения
Дата рождения23.11.1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1789 ст.
Отец: Яковлев (Стефанов) Ефим Родионович
Мать: не указана
Бракосочетание
1808 ст.
Жена: (Иванова) Васса Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1812 ст.
Сын: Иродионов-Стефанов-Яковлев (Ефимов) Феодор Андреевич
Мать ребёнка: (Иванова) Васса Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1822 ст.
Смерть
Неизвестно