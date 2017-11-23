Стефанов-Яковлев (Родионов) Андрей Ефимович 23.11.1789 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанов-Яковлев (Родионов) Андрей Ефимович

Стефанов-Яковлев (Родионов) Андрей Ефимович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.11.1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1789 ст.

Отец: Яковлев (Стефанов) Ефим Родионович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1808 ст.

Жена: (Иванова) Васса Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1812 ст.

Сын: Иродионов-Стефанов-Яковлев (Ефимов) Феодор Андреевич

Мать ребёнка: (Иванова) Васса Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.12.1822 ст.

Сын: Родионов-Стефанов-Яковлев (Ефимов) Спиридон Андреевич

Мать ребёнка: (Иванова) Васса Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.