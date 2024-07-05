(Иванова) Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1808 ст.
Рождение ребёнка
11.05.1812 ст.
Сын: Иродионов-Стефанов-Яковлев (Ефимов) Феодор Андреевич
Отец ребёнка: Стефанов-Яковлев (Родионов) Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
06.12.1822 ст.
Сын: Родионов-Стефанов-Яковлев (Ефимов) Спиридон Андреевич
Отец ребёнка: Стефанов-Яковлев (Родионов) Андрей Ефимович
Смерть
Неизвестно