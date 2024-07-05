(Иванова) Васса Ивановна 1790 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Иванова) Васса Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1808 ст.

Муж: Стефанов-Яковлев (Родионов) Андрей Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1812 ст.

Сын: Иродионов-Стефанов-Яковлев (Ефимов) Феодор Андреевич

Отец ребёнка: Стефанов-Яковлев (Родионов) Андрей Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.12.1822 ст.

Сын: Родионов-Стефанов-Яковлев (Ефимов) Спиридон Андреевич

Отец ребёнка: Стефанов-Яковлев (Родионов) Андрей Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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