Хламов Вадим Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хламова (Ерашова) Анастасия
Рождение ребёнка
25.01.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хламова (Ерашова) Анастасия