Хламов Вадим Геннадьевич 12.04.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хламов Вадим Геннадьевич

Место рождения

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

12.04.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

1955 г.р.

Жена

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1988

Отец: Хламов Геннадий

Мать: Хламова (Рогальская) Наталия Петровна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хламова (Ерашова) Анастасия

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хламова (Ерашова) Анастасия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.01.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хламова (Ерашова) Анастасия

Москва, город федерального значения Москва

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