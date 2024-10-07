Низельник Евтихий Маркелович 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Низельник Евтихий Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

18.03.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1850 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низельник Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Низельник Сергей Евтихиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.03.1881

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