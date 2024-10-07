Низельник Евтихий Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти18.03.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Низельник Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Низельник Сергей Евтихиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.03.1881