Кудрявцева Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1960
Дата смерти09.01.2012
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1960
Отец: Заикин Иван Семенович
Мать: Заикина Пелагея
Рождение ребёнка
11.09.1979
Дочь: Морозкина Валентина Витальевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Виталий Геннадьевич
Рождение ребёнка
19.03.1981
Дочь: Шуматова Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Виталий Геннадьевич
Рождение ребёнка
09.05.?
Дочь: Кудрявцева Виктория Витальевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Виталий Геннадьевич
Рождение ребёнка
14.09.?
Сын: Кудрявцев Виталий Витальевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Виталий Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Сергей Витальевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Виталий Геннадьевич
Смерть
09.01.2012