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Кудрявцева Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1960

Дата смерти

09.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1960

Отец: Заикин Иван Семенович

Мать: Заикина Пелагея

Рождение ребёнка
11.09.1979

Дочь: Морозкина Валентина Витальевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Виталий Геннадьевич

Рождение ребёнка
19.03.1981

Дочь: Шуматова Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Виталий Геннадьевич

Рождение ребёнка
09.05.?

Дочь: Кудрявцева Виктория Витальевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Виталий Геннадьевич

Рождение ребёнка
14.09.?

Сын: Кудрявцев Виталий Витальевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Виталий Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Виталий Геннадьевич

Смерть
09.01.2012
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