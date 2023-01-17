Степанищев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанищев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Степанищева Федосья Иванова

Мать ребёнка: Степанищева Василиса

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Степанищев Степан Иванов

Мать ребёнка: Степанищева Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанищева Василиса

Смерть
До 1812
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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