Степанищев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Степанищева Федосья Иванова
Мать ребёнка: Степанищева Василиса
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Степанищева Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанищева Василиса
Смерть
До 1812