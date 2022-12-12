Степанищева Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанищева Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Степанищева Федосья Иванова

Отец ребёнка: Степанищев Иван

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Степанищев Степан Иванов

Отец ребёнка: Степанищев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанищев Иван

Смерть
После 1816
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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