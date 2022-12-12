Степанищева Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Степанищева Федосья Иванова
Отец ребёнка: Степанищев Иван
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Степанищев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанищев Иван
Смерть
После 1816