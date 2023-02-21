Обрядов Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядов Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 или 1766 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Обрядов Иван (мл.)

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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