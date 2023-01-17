Акинфов Фёдор Владимирович
Место рождения
Дата рождения23.06.1789
Дата смерти30.06.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1814
Рождение ребёнка
05.08.1821
Дочь: Крузенштерн Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Акинфова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
22.02.1824
Сын: Акинфов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Акинфова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
24.07.1832
Дочь: Акинфова Софья Фёдоровна
Мать ребёнка: Акинфова Наталья Александровна
Смерть
30.06.1848
Похоронен на кладбище Покровского монастыря.