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Акинфов Фёдор Владимирович

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Место рождения

Завалино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

23.06.1789

Дата смерти

30.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Завалино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
1814

Жена: Акинфова Наталья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.08.1821

Дочь: Крузенштерн Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Акинфова Наталья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.02.1824

Сын: Акинфов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Акинфова Наталья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.07.1832

Дочь: Акинфова Софья Фёдоровна

Мать ребёнка: Акинфова Наталья Александровна

Смерть
30.06.1848
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на кладбище Покровского монастыря.
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