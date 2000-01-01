Микулин Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМикулин Павел Михайлович

Микулин Павел Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1652

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652

Отец: Микулин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Соломия Павловна

Мать ребёнка: Микулина Марья Елфимова

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Федосья Павловна

Мать ребёнка: Микулина Марья Елфимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микулина Марья Елфимова

Смерть
После 1721
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close