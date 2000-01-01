Микулин Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1652
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652
Отец: Микулин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Соломия Павловна
Мать ребёнка: Микулина Марья Елфимова
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Федосья Павловна
Мать ребёнка: Микулина Марья Елфимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Микулина Марья Елфимова
Смерть
После 1721