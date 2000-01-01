Микулина Марья Елфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМикулина Марья Елфимова

Микулина Марья Елфимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1652 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Соломия Павловна

Отец ребёнка: Микулин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Федосья Павловна

Отец ребёнка: Микулин Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микулин Павел Михайлович

Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close