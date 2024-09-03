Муровенко Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муровенко Василий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.1960

Сын: Муровенко Александр Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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