Муровенко Александр Васильевич 13.12.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муровенко Александр Васильевич

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Место рождения

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, хутор Красный

Дата рождения

13.12.1960

Дата смерти

01.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1960

Отец: Муровенко Василий Константинович

Мать: скрыто настройками приватности

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, хутор Красный
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муровенко Гульнара

первый брак Муровенко Александра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муровенко Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муровенко (Бондарева) Валентина

Рождение ребёнка
14.05.1985

Сын: Муровенко Виктор Александрович

Мать ребёнка: Муровенко Гульнара

Рождение ребёнка
24.03.1992

Дочь: Репина (Муровенко) Нина Александровна

Мать ребёнка: Муровенко (Бондарева) Валентина

Рождение ребёнка
11.04.1996

Сын: Муровенко Александр Александрович

Мать ребёнка: Муровенко Светлана Владимировна

Смерть
01.11.2011

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