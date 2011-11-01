Муровенко Александр Васильевич
Место рожденияКраснодарский край, Усть-Лабинский район, хутор Красный
Дата рождения13.12.1960
Дата смерти01.11.2011
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1960
Отец: Муровенко Василий Константинович
Мать: скрыто настройками приватности
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, хутор Красный
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муровенко Гульнара
первый брак Муровенко Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1985
Сын: Муровенко Виктор Александрович
Мать ребёнка: Муровенко Гульнара
Рождение ребёнка
24.03.1992
Дочь: Репина (Муровенко) Нина Александровна
Мать ребёнка: Муровенко (Бондарева) Валентина
Рождение ребёнка
11.04.1996
Сын: Муровенко Александр Александрович
Мать ребёнка: Муровенко Светлана Владимировна
Смерть
01.11.2011