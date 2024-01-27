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Матена

Место рождения

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Максим Тимофеевич

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бучнев Buchnoff Петр Максимович

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Максим Тимофеевич

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Максим Тимофеевич

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Максим Тимофеевич

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Смерть
Неизвестно
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