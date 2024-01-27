Матена
Место рожденияс.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Максим Тимофеевич
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1855
Сын: Бучнев Buchnoff Петр Максимович
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Максим Тимофеевич
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Максим Тимофеевич
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Максим Тимофеевич
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Смерть
Неизвестно