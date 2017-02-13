Шацких Матвей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацких Матвей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2017

Отец: не указан

Мать: Шацких - Мишина Любовь Алексеевна

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