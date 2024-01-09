Шацких - Мишина Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацких - Мишина Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1987

Отец: Мишин Алексей Александрович

Мать: Мишина - Камынина Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
13.02.2017

Сын: Шацких Матвей Александрович

Отец ребёнка: Шацких Александр Владимирович

Рождение ребёнка
13.02.2017

Сын: Шацких Матвей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шацких Александр Владимирович

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