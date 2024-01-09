Шацких - Мишина Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1987
Рождение ребёнка
13.02.2017
Сын: Шацких Матвей Александрович
Отец ребёнка: Шацких Александр Владимирович
Рождение ребёнка
13.02.2017
Сын: Шацких Матвей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шацких Александр Владимирович