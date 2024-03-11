Косянова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
17.01.1847 ст.
Рождение ребёнка
27.02.1849
Дочь: Дубская (Косянова) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Косянов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
24.09.1851 ст.
Сын: Косянов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Косянов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
13.03.1854 ст.
Дочь: Полякова (Косянова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Косянов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
18.02.1858
Дочь: (Косянова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Косянов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
09.05.1861
Отец ребёнка: Косянов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
23.07.1863
Сын: Косянов Пантелеймон Иванович
Отец ребёнка: Косянов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
30.01.1866
Отец ребёнка: Косянов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно