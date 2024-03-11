Косянова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косянова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Скрыпникова Марфа Ивановна

Бракосочетание
17.01.1847 ст.

Муж: Косянов Иван Григорьевич

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.02.1849

Дочь: Дубская (Косянова) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Косянов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
24.09.1851 ст.

Сын: Косянов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Косянов Иван Григорьевич

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.03.1854 ст.

Дочь: Полякова (Косянова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Косянов Иван Григорьевич

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.1858

Дочь: (Косянова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Косянов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
09.05.1861

Сын: Косянов Никита Иванович

Отец ребёнка: Косянов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
23.07.1863

Сын: Косянов Пантелеймон Иванович

Отец ребёнка: Косянов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
30.01.1866

Сын: Косянов Семён Иванович

Отец ребёнка: Косянов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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