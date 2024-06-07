Татаурова (Неумоина) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаурова (Неумоина) Анна Константиновна

Татаурова (Неумоина) Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1908

Дата смерти

16.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1908

Отец: Неумоин Константин Алексеевич

Мать: Неумоина Таисия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татауров Иосиф Яковлевич

Отец ребёнка: Татауров Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Татаурова) Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Татауров Яков Андреевич

Рождение ребёнка
16.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татауров Яков Андреевич

Рождение ребёнка
05.10.1936

Сын: Татауров Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Татауров Яков Андреевич

Рождение ребёнка
08.06.1940

Дочь: Татаурова (Татаурова) Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Татауров Яков Андреевич

Смерть
16.09.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.