Татаурова (Неумоина) Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1908
Дата смерти16.09.1994
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Татауров Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Татаурова) Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Татауров Яков Андреевич
Рождение ребёнка
16.02.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Татауров Яков Андреевич
Рождение ребёнка
05.10.1936
Сын: Татауров Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Татауров Яков Андреевич
Рождение ребёнка
08.06.1940
Дочь: Татаурова (Татаурова) Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Татауров Яков Андреевич
Смерть
16.09.1994