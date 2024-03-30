Майоров Матвей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Фатьянова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
26.09.1918
Дочь: Майорова Зинаида Матвеевна
Мать ребёнка: Фатьянова Дарья Николаевна
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933