Майоров Матвей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Матвей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Майоров Леонид Матвеевич

Мать ребёнка: Фатьянова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
26.09.1918

Дочь: Майорова Зинаида Матвеевна

Мать ребёнка: Фатьянова Дарья Николаевна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатьянова Дарья Николаевна

Смерть
1933
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