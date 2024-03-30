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Фатьянова Дарья Николаевна

Место рождения

Мстера, Вязниковский район, Владимирская область

Дата рождения

15.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1878

Отец: Фатьянов Николай Иванович

Мать: Захарова Евлампия Васильевна

Мстера, Вязниковский район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Майоров Леонид Матвеевич

Отец ребёнка: Майоров Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
26.09.1918

Дочь: Майорова Зинаида Матвеевна

Отец ребёнка: Майоров Матвей Николаевич

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Матвей Николаевич

Смерть
Неизвестно
Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
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