Фатьянова Дарья Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1878
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Майоров Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
26.09.1918
Дочь: Майорова Зинаида Матвеевна
Отец ребёнка: Майоров Матвей Николаевич
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область