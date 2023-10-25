Ляпидевская ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1931
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Кузнецова АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Ляпидевский АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
04.02.1937
Сын: Ляпидевский РОБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Ляпидевский АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Смерть
2007