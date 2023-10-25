Ляпидевская ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпидевская ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1931

Муж: Ляпидевский АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Кузнецова АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Ляпидевский АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
04.02.1937

Сын: Ляпидевский РОБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Ляпидевский АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Смерть
2007
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