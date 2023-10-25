Ляпидевский АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпидевский АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1908

Дата смерти

29.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908

Отец: Ляпидевский ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Мать: Ляпидевская ЛИДИЯ КУЗЬМИНИЧНА

Бракосочетание
Около 1931

Жена: Ляпидевская ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Кузнецова АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА

Мать ребёнка: Ляпидевская ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
04.02.1937

Сын: Ляпидевский РОБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Ляпидевская ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Смерть
29.04.1983
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