Ляпидевский АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1908
Дата смерти29.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908
Бракосочетание
Около 1931
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Кузнецова АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА
Мать ребёнка: Ляпидевская ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Рождение ребёнка
04.02.1937
Сын: Ляпидевский РОБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Ляпидевская ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Смерть
29.04.1983