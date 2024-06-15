Елена Иванова 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Кузьма Александрович

Отец ребёнка: Александр Михайлов

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Аграфена Александровна

Отец ребёнка: Александр Михайлов

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Петр Александрович

Отец ребёнка: Александр Михайлов

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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