Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Михайлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кузьма Александрович
Отец ребёнка: Александр Михайлов
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Аграфена Александровна
Отец ребёнка: Александр Михайлов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Петр Александрович
Отец ребёнка: Александр Михайлов
Смерть
Неизвестно