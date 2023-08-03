Болкунов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1972
Дочь: Попова (Болкунова) Ирина
Мать ребёнка: Болкунова (Шадышкова) Тамара
Рождение ребёнка
25.08.1975
Дочь: Горбань (Болкунова) Татьяна
Мать ребёнка: Болкунова (Шадышкова) Тамара