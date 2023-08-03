Болкунов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болкунов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болкунова (Шадышкова) Тамара

Рождение ребёнка
09.06.1972

Дочь: Попова (Болкунова) Ирина

Мать ребёнка: Болкунова (Шадышкова) Тамара

Рождение ребёнка
25.08.1975

Дочь: Горбань (Болкунова) Татьяна

Мать ребёнка: Болкунова (Шадышкова) Тамара

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