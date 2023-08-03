Попова (Болкунова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Болкунова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1972

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1972

Отец: Болкунов Николай

Мать: Болкунова (Шадышкова) Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
28.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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