Попова (Болкунова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1972
Отец: Болкунов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
28.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан