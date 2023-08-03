Горбань (Болкунова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1975
Отец: Болкунов Николай
Мать: Болкунова Тамара
Рождение ребёнка
22.05.1996
Сын: Горбань Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан