Горбань (Болкунова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбань (Болкунова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1975

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1975

Отец: Болкунов Николай

Мать: Болкунова Тамара

Рождение ребёнка
22.05.1996

Сын: Горбань Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан