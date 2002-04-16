Куклина (Петренева) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1923
Дата смерти16.04.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1923
Рождение ребёнка
21.05.1957
Дочь: Долбилова Елена Александровна
Отец ребёнка: Куклин Александр Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куклин Александр Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куклин Александр Захарович
Смерть
16.04.2002