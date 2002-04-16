Куклина (Петренева) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклина (Петренева) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1923

Дата смерти

16.04.2002

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1923

Отец: Петренев Василий Филипович

Мать: Петренева Мария Семёновна

Рождение ребёнка
21.05.1957

Дочь: Долбилова Елена Александровна

Отец ребёнка: Куклин Александр Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куклин Александр Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куклин Александр Захарович

Смерть
16.04.2002
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