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Куклин Александр Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1924

Дата смерти

02.02.1995

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1924

Отец: Куклин Захар Прокопьевич

Мать: Куклина Галина Гавриловна

Рождение ребёнка
21.05.1957

Дочь: Долбилова Елена Александровна

Мать ребёнка: Куклина Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куклина Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куклина Клавдия Васильевна

Смерть
02.02.1995
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