Куклин Александр Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1924
Дата смерти02.02.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1924
Рождение ребёнка
21.05.1957
Дочь: Долбилова Елена Александровна
Мать ребёнка: Куклина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куклина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куклина Клавдия Васильевна
Смерть
02.02.1995