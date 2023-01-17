Горбачёв Сафрон Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: Горбачёв Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1913
Сын: Горбачёв Никифор Сафронович
Мать ребёнка: Горбачёва Ульяна Сафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно