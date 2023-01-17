Горбачёв Сафрон Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёв Сафрон Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1877 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1897 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: Горбачёв Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1913

Сын: Горбачёв Никифор Сафронович

Мать ребёнка: Горбачёва Ульяна Сафоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Ульяна Сафоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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