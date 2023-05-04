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Стрелков Александр Семенович

Место рождения

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Стрелков Семен

Мать: не указана

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрелкова Анна

Упоминание
Неизвестно
Стрелков Александр Семенович. Проживал с.Алтайское Алтайского края был арестован, семью выгнали из дома, все отобрали, его избили и больше о нем ничего неизвестно. До сих пор мы его ищем. Источник: во... Показать все
Рождение ребёнка
1914

Сын: Стрелков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Стрелкова Анна

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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