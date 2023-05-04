Стрелков Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Стрелков Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрелкова Анна
Упоминание
Неизвестно
Стрелков Александр Семенович. Проживал с.Алтайское Алтайского края был арестован, семью выгнали из дома, все отобрали, его избили и больше о нем ничего неизвестно. До сих пор мы его ищем. Источник: во... Показать все
Рождение ребёнка
1914
Сын: Стрелков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Стрелкова Анна
Смерть
Неизвестно