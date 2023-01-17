Параскева Артамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Артамоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Матвей Игнатьевич

Отец ребёнка: Петр Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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