Параскева Артамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Матвей Игнатьевич
Отец ребёнка: Петр Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно