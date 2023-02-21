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Петр Игнатьевич

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Игнатий Семенович

Мать: Ирина Терентьевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847

Сын: Матвей Игнатьевич

Мать ребёнка: Параскева Артамоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Артамоновна

Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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