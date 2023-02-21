Петр Игнатьевич
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Игнатий Семенович
Мать: Ирина Терентьевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847
Сын: Матвей Игнатьевич
Мать ребёнка: Параскева Артамоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Артамоновна
Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно