Епифанов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанов Петр

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Епифан Афанасьев

Мать: Ненила Дмитриева

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Иоанн Петров

Мать ребёнка: Екатерина Афанасьева

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя
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