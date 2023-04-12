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Епифан Афанасьев

Место рождения

Оренбургская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий Иванов

Мать: Парасковья Яковлева

Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ненила Дмитриева

Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Фёдор

Мать ребёнка: Ненила Дмитриева

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Андрей Епифанов

Мать ребёнка: Ненила Дмитриева

Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Петр

Мать ребёнка: Ненила Дмитриева

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя
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