Епифан Афанасьев
Место рожденияОренбургская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий Иванов
Мать: Парасковья Яковлева
Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ненила Дмитриева
Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Фёдор
Мать ребёнка: Ненила Дмитриева
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ненила Дмитриева
Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Петр
Мать ребёнка: Ненила Дмитриева
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя